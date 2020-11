Die Bundesregierung hat mit Unverständnis auf die Veto-Drohungen Polens und Ungarns beim EU-Haushalt reagiert.

Europa-Staatsminister Roth, SPD, sagte im rbb-Hörfunk, an den EU-Haushalt sei auch das Versprechen geknüpft, allen Mitgliedsstaaten durch die Corona-Pandemie zu helfen. Eine Blockade hätte nach Einschätzung Roths dramatische Folgen für die Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in schwierigen Zeiten.



Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europa-Parlament, der CSU-Politiker Weber, nannte die Veto-Drohung "nicht sehr überzeugend". Auch Polen und Ungarn brauchten schließlich die EU-Gelder. Jetzt gelte es, die Nerven zu behalten.



Hintergrund des Streits ist der geplante Rechtsstaatsmechanismus, laut dem EU-Staaten Gelder gekürzt werden könnten, wenn sie europäische Standards nicht erfüllen. Ungarn und Polen sehen darin willkürliche und politisch motivierte Kriterien. Beide Länder stehen in der EU seit längerem wegen rechtsstaatlicher Entwicklungen in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.