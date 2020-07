Deutschland und Polen wollen sich gemeinsam für mehr Geld im EU-Haushalt zum Ausbau von gemeinsam nutzbarer militärischer Infrastruktur einsetzen.

Bei diesem Thema stehe man Seite an Seite, sagte Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nach einem Treffen mit ihrem polnischen Kollegen Blaszczak in Warschau. Zudem betonten beide die Bedeutung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit auf Ebene von Nato und Europäischer Union.



Die EU hatte Ende 2017 die sogenannte "ständige strukturierte Zusammenarbeit" auf den Weg gebracht, die den Weg zu einer Verteidigungsunion ebnen soll. Dabei geht es etwa darum, teure Doppelstrukturen zu vermeiden und Kapazitätslücken durch Kooperationen zu schließen.



Am Freitag kommen die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen, um eine Einigung zum nächsten EU-Haushalt zu erzielen. Im Kompromissvorschlag von Ratspräsident Michel sind für den gemeinsamen Fonds zur Förderung von Rüstungsprojekten sieben Milliarden Euro veranschlagt.