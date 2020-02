Die Grüne-Europaabgeordnete Keller hat von den Mitgliedsländern der Europäischen Union einen höheren Beitrag zum EU-Haushalt gefordert.

Keller sagte im Deutschlandfunk, in den vergangenen Jahren hätten die einzelnen Länder viele Aufgaben an die Staatengemeinschaft übertragen. Dies verursache Kosten, die gedeckt sein müssten. Man benötige ein stabiles Budget, das auf die Zukunft ausgerichtet sei. Die auf dem Tisch liegenden Vorschläge entsprächen dieser Anforderung noch nicht. Zudem sei es unverständlich sowie unbefriedigend, dass die EU alle paar Jahre über Stellen hinter dem Komma streite. Dies werde den Herausforderungen beispielsweise des Klimaschutzes nicht gerecht, erklärte Keller.



Der EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 wird heute auf einem Sondergipfel in Brüssel verhandelt. Während die Bundesregierung dafür plädiert, dass die Mitgliedstaaten ein Prozent der Wirtschaftsleistung an die EU zahlen, fordert das Europa-Parlament 1,3 Prozent. EU-Ratspräsident Michel hat als Basis für die Verhandlungen 1,07 Prozent vorgeschlagen.