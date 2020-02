Die Grüne-Europaabgeordnete Keller hat von den Mitgliedsländern der Europäischen Union einen höheren Beitrag zum EU-Haushalt gefordert.

Keller sagte im Deutschlandfunk, man benötige ein stabiles Budget, das auf die Zukunft ausgerichtet sei. Die auf dem Tisch liegenden Vorschläge entsprächen dieser Anforderung noch nicht. Der SPD-Europaabgeordnete Geier forderte, die Auszahlung von Fördermitteln an die Einhaltung gemeinsamer Werte wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit zu koppeln. Das müsse Bundeskanzlerin Merkel beim heutigen Sondergipfel in Brüssel durchsetzen, sagte Geier der Deutschen Presse-Agentur.



In Brüssel geht es heute um den EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027. Umstritten ist die Höhe der Beitragszahlungen. Die Bundesregierung plädiert dafür, ein Prozent der Wirtschaftleistung an die EU zu überweisen. Das Europa-Parlament fordert 1,3 Prozent. EU-Ratspräsident Michel hat als Basis für die Verhandlungen 1,07 Prozent vorgeschlagen.