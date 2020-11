Im Streit um die Blockade des europäischen Haushalts und des Corona-Hilfsfonds durch Ungarn und Polen plädiert der SPD-Politiker und ehemalige Präsident des Europaparlaments, Schulz, für eine harte Haltung gegenüber den beiden Ländern.

Die anderen Mitgliedsstaaten dürften sich nicht durch das Veto in Geiselhaft nehmen lassen, sagte Schulz im Deutschlandfunk. Polen und Ungarn griffen seit Jahren Fördermittel der Europäischen Union ab, regierten jedoch mit autokratischen Mitteln und wollten keine Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Dies entspreche nicht den Prinzipien der EU. Schulz geht gleichwohl davon aus, dass es in den Verhandlungen trotzdem zu einer gesichtswahrenden Lösung für beide Seiten kommt. Die Regierungen in Warschau und Budapest könnten es sich nicht leisten, ihre Blockade fortzusetzen und dadurch auf die EU-Fördermittel zu verzichten.



Heute Abend beraten die EU-Außenminister auf einer Videokonferenz über eine Lösung der Haushaltskrise. Ungarn und Polen kritisieren die Pläne, EU-Gelder bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien zu kürzen. Am Montag hatten sie deshalb ihr Veto gegen das EU-Haushaltspaket in Höhe von 1,8 Billionen Euro und den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds eingelegt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.