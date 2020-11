Ungarn wird wie angedroht sein Veto gegen den EU-Haushalt und den Corona-Wiederaufbaufonds einlegen.

Das bestätigte ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Die anderen EU-Staaten müssten ihren Kurs ändern, sagte er weiter. Polens Justizminister Ziobro erklärte, er sei überzeugt davon, dass auch seine Regierung ihr Veto-Recht nutzen werde. Beide Länder wehren sich gegen die Möglichkeit, dass EU-Gelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit künftig gekürzt werden könnten.

Streit um Mittelkürzungen bei Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit

Die EU-Botschafter wollen am Nachmittag in Brüssel in mehreren Abstimmungen über Teile des 1,8 Billionen Euro schweren Finanzpakets befinden, zu dem auch der Corona-Hilfsfonds gehört. Bei mehreren Entscheidungen ist ein einstimmiger Beschluss nötig, womit Warschau und Budapest den weiteren Zustimmungsprozess blockieren könnten. Die Regelung zur Kürzung von Mitteln bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit muss allerdings nicht einstimmig beschlossen werden, sodass Ungarn und Polen sie nicht alleine verhindern können.

