In der Debatte über den neuen Haushaltsrahmen der EU-Kommission hat der zuständige Kommissar Hahn mehr Einsatz der Bundesregierung gefordert.

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Deutschen verdankten ihren Wohlstand auch der EU. Jetzt müssten sie zeigen, was ihnen Europa wert sei.



Die EU-Kommission will den Haushaltsrahmen für den Zeitraum von 2021 bis 2027 auf 1,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben. Deutschland will ihn bei einem Prozent belassen. Mit der Erhöhung müsste die Bundesrepublik nach Hahns Angaben jährlich im Durchschnitt etwa 6,3 Milliarden Euro mehr an die EU überweisen. Der Haushaltskommissar bezeichnete das als verkraftbar. Auch der Bundeshaushalt sei ja über die letzten sieben Jahre angestiegen.



Hahn betonte, für Herausforderungen wie den Kampf gegen den Klimawandel brauche die EU die entsprechenden finanziellen Mittel.