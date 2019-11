Die osteuropäischen Visegrad-Staaten wenden sich gegen eine mögliche Kürzung von Regionalhilfen in der kommenden EU-Haushaltsplanung.

Die Regierungschefs Polens, Ungarns, Tschechiens und der Slowakei sprachen bei einem Treffen in Brüssel von ungerechten Plänen reicherer westeuropäischer Mitgliedsstaaten, die in der Geschichte mehr Glück gehabt hätten und nun den Zusammenhalt der EU aufs Spiel setzten. Auch dürften die Kohäsionshilfen nicht von politischen Entscheidungen abhängen. Nettozahler wie etwa Deutschland fordern angesichts des Austritts Großbritanniens einen kleineren EU-Haushalt. Außerdem wollen sie Auszahlungen von EU-Mitteln künftig an rechtsstaatliche Prinzipien knüpfen.



Die Kommission hatte einen Entwurf für die Jahre 2021 bis 2027 vorgelegt, der sowohl höhere Beitragszahlungen der Mitgliedstaaten als auch Kürzungen bei Kohäsions- und Agrarhilfen vorsieht.