Die SPD-Europabgeordnete und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, hat die EU-Kommission aufgefordert, im Haushaltsstreit mit Ungarn und Polen rasch den Europäischen Gerichtshof anzurufen.

Barley bedauerte im Deutschlandfunk, dass das Europaparlament die Kommission nicht zwingen könne, tätig zu werden. Die Regierungen in Budapest und Warschau verstünden leider nur die Sprache des Geldes.



Bei dem Haushaltsstreit geht es um den Rechtsstaatsmechanismus, den Polen und Ungarn ablehnen. Gestern wurde ein Kompromissvorschlag vorgelegt, demzufolge der Mechanismus erst greift, wenn der Europäische Gerichtshof dazu ein Urteil gefällt hat. Barley beklagte, dass sich der ungarische Ministerpräsident Orban dadurch noch bis zu den nächsten Wahlen in seinem Land bereichern könne und nannte ihn den korruptesten Regierungschef in der EU.



Der Streit droht den EU-Haushalt zu blockieren und ist heute eines der Themen auf dem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.