Der österreichische Bundeskanzler Kurz sieht Fortschritte im EU-Haushaltsstreit.

Er habe den Eindruck, dass es jetzt Bewegung in die richtige Richtung gebe, sagte Kurz beim EU-Sondergipfel in Brüssel. Es werde aber noch einige Zeit bis zu einer Einigung dauern. Zuvor hatten sich die Regierungschefs aus Dänemark, Finnland und Rumänien skeptisch gezeigt. Die Positionen lägen noch weit auseinander. Ein weiteres Treffen könnte nötig werden, hieß es.



Dem Vernehmen nach hat EU-Ratspräsident Michel seinen bisherigen Vorschlag für den EU-Etat modifiziert. Gearbeitet werde an einem Budget mit einem Volumen von 1,05 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist etwas weniger als bisher vorgesehen.



Die Europäische Union muss über ihren Finanzrahmen von 2021 bis 2027 entscheiden. Wegen des britischen EU-Austritts sollen einige Mitgliedsstaaten höhere Beiträge entrichten.