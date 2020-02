EU-Ratspräsident Michel hat eine rasche Lösung im Haushaltsstreit angemahnt.

Es sei Zeit für eine Entscheidung über das nächste EU-Budget, erklärte Michel in einem Video auf Twitter. Wohlstand, Lebensqualität und die Zukunft der nächsten Generationen stünden auf dem Spiel. Der frühere EU-Haushaltskommissar Oettinger erwartet keine schnelle Einigung. Die Positionen zwischen den einzelnen EU-Staaten seien immer noch weit voneinander entfernt, sagte Oettinger dem "Tagesspiegel". Bundesfinanzminister Scholz forderte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters ein Etat, der sich mit den Zukunftsfragen der europäischen Politik beschäftige.



Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beraten heute in Brüssel auf einem Sondergipfel über die Finanzierung der Europäischen Union von 2021 bis 2027. Der Vorschlag von Ratspräsident Michel sieht ein Volumen von knapp 1095 Milliarden Euro vor. Mehr Geld soll für Klimaschutz, Grenzschutz und Wissenschaft bereitgestellt werden. Kürzungen sind bei den Milliardenhilfen für Bauern und Regionen vorgesehen.