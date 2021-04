Bundesfinanzminister Scholz hat Details zur Umsetzung des milliardenschweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU vorgestellt.

Nach Angaben des SPD-Politikers sollen 90 Prozent der für Deutschland vorgesehenen rund 26 Milliarden Euro in den Klimaschutz und in die Digitalisierung fließen. Konkret sollen etwa die Wasserstoff-Forschung, E-Mobilität und ein stärker digital orientiertes Bildungssystem gefördert werden. Vorgesehen seien zudem drei Milliarden Euro für die moderne Notfallausstattung und die Infrastruktur von Krankenhäusern, erklärte der SPD-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Le Maire. Das Bundeskabinett hatte den Investitionsplan am Vormittag gebilligt. Er ist Voraussetzung für die Zuteilung der Mittel. Opposition und Umweltschützer kritisierten Scholz' Pläne als halbherzig.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte an, man werde genau prüfen, ob die Aufbaupläne der Mitgliedsstaaten den gemeinsamen Standards genügten. Sie bezeichnete den Fonds mit einem Volumen von insgesamt 750 Milliarden Euro als eine Jahrhundertchance für Europa.

