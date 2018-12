Zwei Mal im Jahr versucht die EU-Kommission herauszufinden, wie die Europäer über die Europäische Union denken. Eurobarometer, so heißt diese regelmäßige Umfrage. Die jüngsten erhobenen Daten sind gerade ein paar Wochen alt. Wer sich in die Zahlenkolonnen vertieft, stellt fest: Die EU-Bürger haben ein durchaus differenziertes Bild von der EU. Kein durchweg positives Bild, aber die Daten können eben auch nicht als Beleg für die von rechten und linken Populisten immer wieder angeführte These gelten, wonach die Europäer die EU für eine verachtenswerte Veranstaltung von entweder hinterlistigen Agenten des Kapitals oder von verblendeten Zerstörern der Nationen halten.

Stattdessen ergibt die Umfrage eine Mischung von Licht und Schatten. In letzter Zeit übrigens deutlich zunehmend mehr Licht als Schatten. Die Zahl derjenigen, die die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU für eine gute Sache halten, ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im europäischen Durchschnitt sehen das 62 Prozent der Menschen so, in Deutschland sind es sogar 81 Prozent. Rund jeder zweite EU-Bürger ist zudem davon überzeugt, dass seine Stimme zählt, wenn es darum geht, die Zukunft der EU zu gestalten.

Gräben zwischen Nord und Süd, Ost und West

In allen vorangegangenen Befragungen war eine Mehrheit vom Gegenteil überzeugt, nun haben sich erstmals die Mehrheiten bei dieser Frage verschoben. Keine schlechte Ausgangsposition für die Europawahlen im kommenden Mai. Denn nur wer glaubt, Einfluss zu haben, geht dann auch an die Wahlurne.

Noch so ziemlich jede Wahl der letzten Jahre ist ja zur Richtungswahl stilisiert worden. Im Falle dieser Europawahlen geschieht dies völlig zu Recht. Zur Entscheidung steht die Frage, ob und wie die EU die beiden Gräben zuschüttet, die die Gemeinschaft derzeit spalten. Der Graben, der den Osten vom Westen trennt, ausgehoben von den Regierungen in Warschau, Prag, Budapest, Bratislawa und Bukarest, die sich einen Teufel um rechtsstaatliche Standards scheren, den Neo-Nationalismus befeuern und für dessen Sieg auch die Pressefreiheit und die Freiheit der Lehre opfern.

Der andere Graben trennt den Norden vom Süden der Union. Seit der letzten Wirtschaftskrise ist die EU vom gegenseitigen Misstrauen dieser beiden Lager zerfressen. Der Süden glaubt, dass Brüssel und der reiche Norden ihn am langen Arm verhungern lässt. Der Norden argwöhnt, vom Süden ausgeplündert zu werden.

Migration und Misstrauen

Wohin dieses Misstrauen führt, hat die Flüchtlingskrise gezeigt. Geübte Wahlkampfstrategen könnten diese Problemlagen gekonnt zu griffigen Themen zuspitzen, über die sich europaweit erstklassig streiten ließe. Liberale Demokratie oder Gängelung durch Retro-Nationalisten? Eine EU der nationalökonomischen Gewinnmaximierung oder ein solidarisches Europa? Das sind Fragen, aus denen sich durchaus Funken für den Wahlkampf schlagen lassen.

Die beiden Parteienfamilien, die bislang die Geschicke der EU vorrangig geprägt haben, die Sozialdemokraten und die Christdemokraten, haben zudem interessante Spitzenkandidaten nominiert. Frans Timmermanns, den polyglotten, holländischen Sozialdemokraten, der in sieben Sprachen für ein solidarisches, weltoffenes Europa werben kann. Und Manfred Weber, der christsoziale Bayer, dessen Provinzialität eine wichtige Botschaft vermittelt: dass nämlich die EU eben nicht von den Eliten in den Metropolen, sondern von den Tüchtigen in den Regionen und Provinzen der EU geprägt wird. Es wäre zu schön, wenn sich so also ein echter EU-Wahlkampf entwickeln würde.

Nationalismen, die Europawahlen dominieren

Die Erfahrung lehrt aber leider etwas anderes. Noch immer sind die Europawahlkämpfe von nationalen Themen überlagert worden. Und wenig lässt hoffen, dass es diesmal anders wird. Für die SPD wird es – so steht zu befürchten - wieder einmal um die Frage 'GroKo, ja oder nein?' gehen, um Nahles oder Kühnert und um Hartz IV. Und die Union wird um die Ausrichtung in der Nach-Merkel-Ära kreisen, um die Frage, ob das Wahlergebnis AKK oder Merz bei seinen Comeback-Träumen stützt. Alles wichtige Fragen, mit allerdings einem Malus: Sie lösen Europas Probleme nicht.

Was könnte Ihre Bereitschaft steigern, tatsächlich bei der Europawahl im kommenden Mai Ihre Stimme abzugeben? Auch diese Frage hat die EU-Kommission den Europäern stellen lassen. An erster Stelle stand da der Wunsch, mehr über die EU und ihre Auswirkungen auf den Alltag informiert zu werden. Wer will, kann aus diesem Eurobarometer-Ergebnis den Auftrag herauslesen, den kommenden Europawahlkampf besser nicht zu vergeigen. Am Ende blieben sonst wieder nur Krokodilstränen über eine zu geringe Wahlbeteiligung.

