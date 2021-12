Covid-19: Impfausweis ohne Booster nur neun Monate gültig (picture alliance / Goldmann | Goldmann)

Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, tritt die Regelung am 1. Februar in Kraft. Theoretisch könnten die Mitgliedsstaaten noch ein Veto einlegen. Dies gilt jedoch als höchst unwahrscheinlich, da die Entscheidung einem Kommissionssprecher zufolge mit den Ländern abgestimmt wurde. Sie werde auch im jüngsten Gipfelbeschluss erwähnt, hieß es.

Booster-Impfungen werden spätestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung empfohlen. Das Zertifikat soll den Angaben zufolge aber drei weitere Monate gültig sein, bevor es abläuft, um genug Zeit für eine Auffrischung zu lassen. Der EU-Impfnachweis besteht aus einem QR-Code, der direkt nach der Impfung in Praxen und Impfzentren erstellt wird. In Deutschland ist er auch nachträglich etwa in Apotheken erhältlich.

