EU-Innenkommissarin Ylva Johansson: "Der sexuelle Missbrauch von Kindern im Internet nimmt zu" (Archivbild). (Stephanie Lecocq/Pool EPA/AP/dpa)

Johansson sagte der "Welt am Sonntag", sie werde in den kommenden Monaten eine Gesetzgebung vorschlagen, die Unternehmen verpflichte, den sexuellen Missbrauch von Kindern zu erkennen, zu melden und zu entfernen. Eine freiwillige Meldung werde dann nicht mehr ausreichen, so die EU-Innenkommissarin. Die Verpflichtung werde vor allem die großen Internetunternehmen betreffen. Fünf Unternehmen seien verantwortlich für 99 Prozent der Meldungen.

Ihre Forderung nach einer Melde- und Löschpflicht begründete die EU-Kommissarin auch mit Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Die Nachfrage nach Material mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs sei zuletzt angestiegen, in einigen EU-Mitgliedsstaaten sogar um bis zu 25 Prozent. Und das führe zu neuem Missbrauch.

