Bundesinnenministerin Faeser beim Treffen der EU-Kolleginnen und -Kollegen in Brüssel (AFP / JOHN THYS)

Sie müssten auch dann gelten, wenn Drittländer Flüchtlinge gezielt in die EU weiterleiteten, wie es zuletzt der russische Verbündete Belarus getan habe. Deutschland war in den vergangenen Tagen wegen seiner fehlenden Zustimmung für die Krisenverordnung zunehmend unter Druck geraten. Am Mittwoch hatte der Kanzler nach Angaben aus Regierungskreisen im Kabinett den Kurs ausgegeben, dass sie nicht länger blockiert werden dürfe.

Österreich, Ungarn und Polen fordern möglichst scharfe Maßnahmen zur Eindämmung der Migrationszahlen. Der österreichische Innenminister Karner kündigte in Brüssel an, "hart um Ergebnisse zu ringen". Er verlangt Asylverfahren direkt in Nordafrika, damit die Menschen erst gar nicht nach Europa gelangen. Dies war nach letztem Verhandlungsstand aber nicht vorgesehen.

Die Krisenverordnung soll greifen, wenn durch besonders viele Migranten eine Überlastung der Asylsysteme droht. Sie sieht etwa vor, dass deutlich mehr Migranten direkt an den EU-Außengrenzen Verfahren durchlaufen und auch direkt dort abgewiesen werden können.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.