Bundesinnenministerin Faeser (SPD) (imago/Thomas Imo/photothek)

Für Deutschland wird die neue Innenministerin Faeser teilnehmen. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, dass er gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen ließ, um sie dann in die EU zu schleusen und so die Lage im Westen zu destabilisieren. In den vergangenen Monaten versuchten tausende Migranten, von Belarus in die EU zu gelangen. Die Staatengemeinschaft hatte deshalb Sanktionen verhängt. Für die Zukunft strebt sie eine engere Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern der Migranten an.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.