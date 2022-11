Am Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel ist eine Europaflagge aufgeklebt. (picture alliance / Daniel Kalker)

Ziel ist es, den Streit über die Aufnahme von geflüchteten Menschen zu entschärfen. Es geht um Personen, die von Rettungsschiffen verschiedener Hilfsorganisationen im Mittelmeer aufgenommen und dann in Richtung EU gebracht werden. Italien hatte zuletzt einem solchen Rettungsschiff die Einfahrt in einen Hafen verweigert. Daraufhin fuhr dieses nach Frankreich weiter. Die Regierung in Paris reagierte empört und verwies darauf, dass Rettungsschiffe ein Recht darauf hätten, in den nächstgelegenen Hafen zu fahren. Italien kritisiert hingegen mangelnde Solidarität anderer EU-Staaten bei der Aufnahme von Flüchtlingen und fordert mehr Unterstützung.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.