Die Kommission hat Kroatien, Rumänien und Bulgarien bescheinigt, die Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien dürfte allerdings am Widerstand Österreichs und der Niederlande scheitern. Die Regierung in Wien begründet ihr Nein mit der steigenden Zahl von Migranten über die Balkanroute.

Dem Schengen-Raum gehören 22 EU-Staaten sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz an. Zwischen den Schengen-Ländern gibt es in der Regel keine Personenkontrollen an den Grenzen. Die Aufnahme neuer Mitglieder muss einstimmig erfolgen.

Neben der Schengen-Erweiterung geht es in Brüssel unter anderem um die erwartete Zunahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine im Winter.

