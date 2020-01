Bundesinnenminister Seehofer unterstützt Pläne, die EU-Mittelmeermission "Sophia" mit Fokus auf der Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen wiederzubeleben.

Seehofer sagte beim Treffen der EU-Innenminister in Zagreb, alles, was man tun könne, um den Frieden zu sichern, sei gut. Es sei für ihn auch in Ordnung, wenn im Rahmen der Mission Flüchtlinge aus akuter Seenot gerettet würden. "Sophia" dürfe aber nicht zum "Taxidienst" für Migranten zwischen Italien und Libyen werden, betonte Seehofer wörtlich. Er sicherte zu, Deutschland werde sich an der Aufnahme von Geretteten beteiligen. Die von mehreren Bundesländern und Kommunen angebotene Aufnahme von Flüchtlingen aus überfüllten Lagern in Griechenland lehnte der Bundesinnenminister allerdings ab. Dies Problem könne nur auf europäischer Ebene gelöst werden.