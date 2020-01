Bundesinnenminister Seehofer unterstützt Pläne, die EU-Mittelmeermission "Sophia" mit Fokus auf Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen wiederzubeleben.

Seehofer sagte beim Treffen der EU-Innenminister in Zagreb, alles, was man tun könne, um den Frieden zu sichern, sei gut. Wenn im Rahmen der Mission Flüchtlinge aus akuter Seenot gerettet würden, sei Deutschland zur Aufnahme bereit. Dafür könne die vor fünf Monaten getroffene Einigung zur Verteilung aus Seenot Geretteter auf "Sophia" ausgeweitet werden, meinte der CSU-Politiker. Die Mission dürfe aber nicht zu einem "Taxidienst" für Migranten zwischen Italien und Libyen werden, betonte Seehofer wörtlich.



Wie der CSU-Politiker am Rande des Innenministertreffens weiter mitteilte, hat er Regelungen zur automatisierten Gesichtserkennung aus dem Entwurf für ein neues Bundespolizeigesetz nehmen lassen. Kritik an einer Gesichtserkennung etwa an Flughäfen und Bahnhöfen war unter anderem vom Bundesdatenschutzbeauftragten Kelber, aber auch von SPD, Grünen und der FDP gekommen.