Die EU-Innenminister beraten über eine Reform der gemeinsamen Asylpolitik. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Auf dem Tisch liegen Entwürfe für Gesetzestexte, die die derzeitige schwedische EU-Ratspräsidentschaft auf Basis von Vorschlägen der EU-Kommission erarbeitet hat. Im Kern ist vorgesehen, dass Menschen mit wenig Aussichten auf Asyl in Europa direkt an der Außengrenze überprüft und bei Ablehnung zurückgewiesen werden. Anerkannte Asylbewerber sollen auf alle EU-Staaten nach einem Schlüssel verteilt werden. Länder, die wie Ungarn keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sollen zu Ausgleichszahlungen gezwungen werden können. Die Bundesregierung will der Vorlage im Grundsatz zustimmen. Kritik kommt aus den Reihen von Grünen und SPD sowie von Flüchtlingsorganisationen.

Mehrheit für Vorschlag ungewiss

Ob sich bei dem Treffen in Luxemburg genügend Länder hinter die Gesetzesvorschläge stellen werden, ist unklar. Nach Angaben von Diplomaten ist eine entscheidende Frage, wie sich die deutsche Koalitionsregierung positionieren wird. Sie hatte auf Drängen der Grünen in den Vorgesprächen zu dem Innenministertreffen gefordert, dass Familien mit Kindern von neuen strengen Grenzverfahren ausgenommen werden. Eine große Mehrheit der anderen Staaten lehnte dies allerdings vehement ab, weil sie durch eine solche Regelung den Abschreckungscharakter gefährdet sieht. Bundesinnenministerin Faeser warnte vor einem Scheitern der Gespräche. Wenn man kein gemeinsames Asylsystem bekomme, dann befürchte sie ein Zurückfallen in die Nationalstaatlichkeit, sagte die SPD-Politikerin im ARD-Fernsehen.

Voraussetzung für einen Beschluss zu den Plänen ist, dass 15 von 27 Mitgliedstaaten mit Ja stimmen, wobei diese zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen müssen. Wenn sich keine ausreichend große Mehrheit abzeichnet, müssten die Verhandlungen fortgesetzt werden.

Barley: Inhumane Flüchlingspolitik wird man im Europaparlament zu verhindern suchen

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Barley, verwies darauf, dass bei den Beratungen der EU-Innenminister lediglich die Position der Mitgliedsländer zur Debatte stehe. Eine inhumane Flüchtlingspolitik werde man im Europaparlament zu verhindern suchen, sagte Barley im Deutschlandfunk. Die Verhandlungen im Parlament könnten allerdings Monate dauern - dann reicht möglicherweise die Zeit nicht mehr, das Projekt vor der Europawahl im Juni 2024 abzuschließen.

Die Bundesregierung befinde sich bei den Verhandlungen in einer schwierigen Position. Deutschland sei immer das Land gewesen, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen und für Solidarität geworben habe, sagte die SPD-Politikerin. Viele Länder seien aber heute weniger bereit zur Aufnahme von Migranten, Deutschland stehe zunehmend alleine da. Barley betonte, dass die Bundesregierung für die Einhaltung humanitärer Standards kämpfe. Wenn es eine Überprüfung von Asylanträgen an den Außengrenzen geben werde, dürfe das nur Verfahren betreffen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern würden. Die EU müsse zudem Vorkehrungen treffen, dass die Prüfung an den Außengrenzen nicht Monate dauere und es zu haftähnlichen Zuständen komme.

Scholz: Länder wie Italien und Griechenland werden nicht allein gelassen

Bundeskanzler Scholz warb vor dem heutigen Treffen für eine Einigung auf eine grundlegende Reform des europäischen Asylsystems. Europa brauche eine solidarische Verteilung von Verantwortung und Zuständigkeit zwischen den EU-Staaten sowie die Einhaltung der Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren. Gleichzeitig sicherte der Kanzler Italien, Griechenland und anderen am Mittelmeer liegenden EU-Staaten seine Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu. Die betroffenen Staaten stünden vor einer großen Herausforderung, weil die Zahl der dort ankommenden Flüchtlinge steige, sagte der SPD-Politiker der italienischen Zeitung "Corriere della Sera". Man werde die Länder nicht alleine lassen, sondern verfolge einen Ansatz von Solidarität und Verantwortung.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.