Dabei geht es vor allem um eine schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Schweden, das in diesem Halbjahr den EU-Vorsitz innehat, will den Druck auf die Herkunftsländer deutlich erhöhen und dafür die Visavergabe erschweren. Bundesinnenministerin Faeser plädiert dagegen eher für Migrationsabkommen insbesondere mit nordafrikanischen Staaten. Solche Abkommen sollen Migranten legale Wege nach Deutschland ermöglichen. Sie würden aber auch eine funktionierende Rückführung beinhalten, betonte Faeser in Stockholm.

Bislang können abgelehnte Asylbewerber oft nicht abgeschoben werden, weil die Herkunftsländer die Aufnahme verweigern.

