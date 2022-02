Grenzübergang Meyka in Polen: Mehrere Zehntausend Menschen aus der Ukraine sollen in Polen bereits angekommen sein. (imago/ZUMA Wire/Dominika Zarzycka)

Bundesinnenministerin Faeser sagte nach einem Sondertreffen mit ihren Amtskollegen in Brüssel, dies bedeute, dass Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet kein Asylverfahren durchlaufen müssten und einen vorübergehenden Schutz in der EU für bis zu drei Jahre erhielten. Europa sei angesichts der russischen Bedrohung enger zusammengerückt, unterstrich Faeser. Alle EU-Staaten seien zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bereit.

Laut UNHCR derzeit fast 370.000 Menschen auf der Flucht

In Erwartung einer riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine will die EU-Kommission in Brüssel erstmals vorschlagen, Regeln für den Fall eines sogenannten "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen in Kraft zu setzen. Sie werde dazu beim nächsten Treffen der EU-Innenminister am kommenden Donnerstag einen Vorschlag vorlegen, sagte Innenkommissarin Johansson. Wegen des russischen Überfalls sind nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen gegenwärtig fast 370.000 Menschen auf der Flucht. Diese Zahl dürfte aber deutlich ansteigen.

28.02.2022