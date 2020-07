Auf der Suche nach einer Lösung für die Seenotrettung hat eine Videokonferenz der Innenminister der EU-Länder keine Fortschritte gebracht.

Bundesinnenminister Seehofer erklärte nach den Beratungen, es hätten sich keine weiteren Länder bereit erklärt, in Seenot geratene Migranten und Flüchtlingen aufzunehmen. Für eine dauerhafte Lösung brauche es eine gemeinsame Asylreform. Dazu will die EU-Kommission im September neue Vorschläge vorlegen. Seehofer sagte zu, dass sich Deutschland weiter an der Aufnahme von Bootsmigranten beteiligen werde. Er sei zuversichtlich, dass unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft einiges erreicht werde könne.



Auf dem libanesischen Frachter "Talia" harren im Mittelmeer mehr als 50 Bootsflüchtlinge aus. Die Besatzung hatte sie am Freitag auf Anweisung der maltesischen Behörden aus Seenot gerettet. Malta und Italien lassen das Schiff allerdings nicht anlegen.