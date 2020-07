Bundesinnenminister Seehofer strebt bis Jahresende eine Einigung in der Frage der Verteilung von Flüchtlingen in Europa an.

Er sagte nach einer Videokonferenz der Innenminister der EU-Länder, für eine dauerhafte Lösung sei eine gemeinsame Asylreform nötig. Daran seien alle Mitgliedstaaten interessiert. Die heutige Konferenz war ohne formelle Beschlüsse zuende gegangen. Allerdings erklärte Seehofer, einige Länder hätten die Absicht bekundet, weitere Kontrollschiffe, Personal und Geld für Grenzkontrollen zur Verfügung zu stellen. Der Minister äußerte sich zuversichtlich, dass während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft einiges erreicht werde könne. Er wolle sich mit allen Kräften der Migrationsfrage widmen.



Die EU-Kommission will im September neue Vorschläge für eine Asylreform vorlegen. Deutschland, Frankreich, Italien und Malta hatten sich im vergangenen Jahr auf ein vorübergehendes Vorgehen geeinigt, um gerettete Flüchtlinge zu verteilen. Hoffnungen, dass sich deutlich mehr Länder anschließen, haben sich bisher nicht erfüllt.