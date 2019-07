Italiens Innenminister Salvini lehnt Vorschläge von Deutschland und Frankreich für eine Verteilung von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen ab.

Nach einem Abendessen mehrerer EU-Innenminister schrieb er auf Twitter, Deutschland und Frankreich wollten weiterhin, dass Italien eines der wenigen Ankunftsländer für Flüchtlinge sei. Italien wolle hingegen die Regeln ändern. Dem luxemburgischen Ressortchef Asselborn zufolge unterstützen bisher nicht einmal zehn Länder das Vorhaben.



Berlin und Paris streben eine Koalition der Willigen an, die gerettete Flüchtlinge aufnehmen. Damit soll verhindert werden, dass Italien und Malta Rettungsschiffen die Einfahrt in ihre Häfen verwehren.



Heute beraten die EU-Innenminister in Helsinki über das Thema.