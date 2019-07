Die italienische Regierung hat im Finanzstreit mit der EU für dieses Jahr eine geringere Neuverschuldung angekündigt.

Ministerpräsident Conte sagte in Brüssel, das Haushaltsdefizit seines Landes werde die mit der EU vereinbarten 2,04 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Italien und die EU hatten sich vor einem guten halben Jahr auf diesen Grenzwert geeinigt. Sollte Italien ihn überschreiten und doch mehr Schulden machen als geplant, droht dem Land eine Geldstrafe von bis zu 3,5 Milliarden Euro.



Die italienische Regierung hatte gestern Abend ein Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem diverse Ausgaben vorläufig gestrichen werden, um Strafzahlungen an die EU abzuwenden. Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete Mitgliedsland der EU.