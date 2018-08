Seit dem Morgen gelten die neuen Wirtschaftssanktionen der USA gegen den Iran. Die EU will sich nicht daran beteiligen - im Gegenteil: sie ermutigt europäische Unternehmen zum Handel mit dem Iran.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte, die EU tue dies, weil sich der Iran an seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit seinem Atomprogramm halte. Es obliege den Europäern zu entscheiden, mit wem sie Handel treiben wollten.

Der Daimler-Konzern hat seine Aktivitäten im Iran bis auf Weiteres gestoppt. Die "ohnehin eingeschränkten Aktivitäten" seien "bis auf weiteres eingestellt" worden, hieß es aus der Firmenzentrale in Stuttgart. Daimler hatte Anfang 2016 angekündigt, mit Partnerunternehmen im Iran Lkw zu bauen und Fahrzeuge seiner Marke Fuso zu verkaufen.



Die von den USA verhängten Einschränkungen betreffen unter anderem Finanztransaktionen, den Handel mit Gold, Aluminium, Stahl, Kohle, Flugzeugen, Autos und industriell genutzter Software. Präsident Trump wirft der Regierung in Teheran vor, den Terrorismus zu unterstützen. Er hatte deshalb das internationale Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt, in dessen Rahmen die Sanktionen ausgesetzt waren. Der iranische Präsident Ruhani warf den USA psychologische Kriegsführung vor. Er bekräftigte am Abend in einer Fernsehrede, der Iran wolle am Atomabkommen festhalten. Den Vereinigten Staaten warf er im Zusammenhang mit den Wirtschaftssanktionen psychologische Kriegsführung vor.



Die USA wollen durchsetzen, dass sich auch ausländische Firmen an die Sanktionen halten. Andernfalls können sie von Geschäften mit den USA ausgeschlossen werden. Die EU setzte gestern Gegenmaßnahmen in Kraft und versprach, die legitimen Interessen europäischer Unternehmen im Iran zu schützen. Haushaltskommissar Oettinger sagte der "Rheinischen Post", Sparkassen und Volksbanken seien besonders geeignet, Iran-Geschäfte abzuwickeln. Aufgrund ihrer dezentralen Struktur verfügten sie in der Regel über keine engeren Verbindungen zu den USA und hätten deshalb wenig zu befürchten.