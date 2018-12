Ermittler sollen zur Verfolgung schwerer Straftaten künftig einfacher Zugriff auf E-Mails und Mitteilungen aus Apps bekommen.

Die Justizminister der EU-Staaten sprachen sich in Brüssel mehrheitlich dafür aus, neue Regeln für die länderübergreifende Datenfreigabe zu schaffen. Diese sehen vor, dass Dienstanbieter künftig innerhalb von zehn Tagen auf entsprechende Anträge von Ermittlern antworten müssen. In Notfällen soll verlangt werden können, Daten binnen sechs Stunden herauszugegeben. Dies könnte zum Beispiel bei Kindesentführungen oder Terrorermittlungen der Fall sein.



Bundesjustizministerin Barley stimmte im EU-Ministerrat gegen den Vorschlag. Man teile das Ziel, das Verfahren zu beschleunigen. Deutschland sei aber nicht einverstanden mit dem Weg, der jetzt beschritten würde. Als problematisch gilt etwa, dass in der EU bislang nicht einheitlich geregelt ist, was eine Straftat ist.