Im Kampf gegen die Erderwärmung will EU-Klimakommissar Cañete den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 auf Null reduzieren.

Dies sei absolut möglich, auch wenn es viele Bemühungen und Investitionen erfordere, sagte Cañete dem "Handelsblatt". Die EU-Kommission will heute ihre Klima-Strategie bis zum Jahr 2050 vorstellen. Sie enthält acht Szenarien, wie die EU klimaschädliches CO2 zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens senken will. Dazu ist laut Cañete eine vollständige Abkehr von Öl, Kohle und Gas nötig. In dem Abkommen von 2015 war vereinbart worden, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Allerdings ist der jährliche Ausstoß an Treibhausgasen einer Studie der UNO zufolge im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordniveau gestiegen.