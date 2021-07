Die Europäische Kommission hat in Brüssel ihre Vorschläge vorgestellt, wie der Treibhaus-Gas-Ausstoß in der EU drastisch reduziert werden kann. Das Klimapaket sieht vor, dass im Kampf gegen den Klimawandel bis zum Jahr 2035 keine Benzin- und Dieselautos mehr neu zugelassen werden.

Als Zwischenschritt auf dem Weg dorthin müssen die Autobauer den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen von heute 95 Gramm CO2 pro Kilometer um 55 Prozent bis 2030 senken.



Auch auf den Luftverkehr und die Schifffahrt kommen schärfere Klimaschutzvorschriften zu. Die EU-Kommission will schrittweise eine Kerosinsteuer für inner-europäische Flüge einführen. Die Schifffahrt soll erstmals zum Emissionshandel verpflichtet werden. Zudem soll auf den Import energie-intensiver Güter wie Stahl, Zement und Aluminium eine Abgabe erhoben werden.



Von der Leyen sagte, der Klimawandel zwinge die europäischen Staaten dazu, ihre Wirtschaften grundlegend umzubauen. Nur mit einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft könne man das Ziel eines klimaneutralen Kontinents erreichen.



Die EU-Kommission will mit dem Programm den Kohlendioxid-Ausstoß in der EU bis 2030 um 55 Prozent senken. Bis 2050 soll eine CO2-Neutralität erreicht werden.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.