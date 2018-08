Überlegungen in der EU-Kommission, das EU-Klimaziel bis 2030 zu erhöhen, haben positive Reaktionen hervorgerufen.

Der SPD-Politiker Leinen sagte in Brüssel, da die Erderwärmung schneller voranschreite, müsse auch die Klimapolitik an Tempo zulegen. Die Europäische Union sollte beim internationalen Klimaschutz Schrittmacher sein. Seine Parteikollegin Scheer sagte im Deutschlandfunk, es sei richtig, dass die Klimapolitik wieder verstärkt in den internationalen Fokus rücke. Umweltverbände wie der WWF oder das Climate Action Network Europe unterstützen ebenfalls den Vorstoß aus Brüssel.



EU-Klimakommissar Canete hatte vorgeschlagen, das offizielle Klimaziel der Europäischen Union bis 2030 anzuheben. Die EU solle demnach eine Senkung der Treibhausgase um 45 Prozent im Vergleich zu 1990 zusagen, statt bisher 40 Prozent. Es sei seine Absicht, diesen Vorschlag den Mitgliedsstaaten vorzulegen und bis Oktober einen Beschluss dazu zu erreichen, sagte Canete der Deutschen Presse-Agentur.