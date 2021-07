Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Umweltministerin Schulze haben angekündigt, die Vorschläge der EU-Kommission zum Klimaschutz konstruktiv zu prüfen.

Altmaier forderte Klarheit über die Konsequenzen der Klimamaßnahmen für verschiedene Industriezweige. Man müsse schnell wissen, womit die einzelnen Bereiche zu rechnen hätten. Die Wettbewerbsfähigkeit dürfe nicht gefährdet werden. Schulze rechnete mit intensiven Verhandlungen. Ziel müsse eine ehrgeizige, faire und solidarische Einigung sein.



Die EU-Kommission will dem Programm "Fit for 55" den Kohlendioxid-Ausstoß in der EU bis 2030 um 55 Prozent senken. Bis 2050 soll eine CO2-Neutralität erreichen werden. Das Klimapaket, das heute in Brüssel vorgestellt wird, sieht unter anderem das Ende des Verbrennungsmotors, eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge und eine Abgabe für Importe aus Drittländern vor.



Der Europaparlamentarier Liese zeigte sich zuversichtlich, dass mit dem Klimaschutzpaket der EU-Kommission die Pariser Klimaziele erreicht werden. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, für die Bürger sei Klimaschutz zwar nicht zum Nulltarif zu haben. Doch solle für sozialen Ausgleich gesorgt werden. Als Beispiel nannte Liese eine mögliche Senkung der Stromkosten. Sowohl für die Industrie als auch für den einzelnen Bürger werde sich Klimaschutz auszahlen, betonte Liese.



Die Ko-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Keller, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, angesichts von Hitzewellen, Starkregen und Unwettern bestehe dringender Handlungsbedarf. Konkret sollten etwa ab spätestens 2030 keine neue Verbrenner-Motoren mehr hergestellt werden dürfen.



Die Kommission stellt ihr Programm heute vor, mit dem der Kohlendioxid-Ausstoß in der EU bis 2030 um 55 Prozent sinken soll. Als sicher gilt, dass der Verbrauch von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdgas oder Mineralöl noch einmal deutlich verteuert wird. Außerdem dürften die Kohlendioxid-Grenzwerte für neue Autos erneut angehoben werden.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.