Vor der Bekanntgabe der Pläne der Europäischen Kommission für eine Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen warnt der Bundesverband der deutschen Industrie vor Klimazöllen.

Zwar ständen die deutschen Unternehmen "absolut" hinter den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens, sagte BDI-Präsident Russwurm im ZDF. Allerdings führten Zölle auf der einen Seite typischerweise auch zur Erhebung von Zöllen auf der anderen Seite. Hier müssten die Exportnation Deutschland und die Exportregion Europa sehr vorsichtig sein.



Dagegen bezeichnete die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Keller, CO2-Zölle als geeignetes Mittel gegen Unternehmen, die ihre klimaschädliche Produktion in andere Länder verlagern und derartige Produkte in die EU importieren wollten. Zudem sprach sie sich im Deutschlandfunk für schärfere Regeln beim Handel mit Verschmutzungs-Rechten aus. Darüber hinaus sollten ab spätestens 2030 keine neuen Verbrenner-Motoren mehr hergestellt werden dürfen.



Die Kommission will heute ihre Vorschläge bekanntgeben, mit denen der CO2-Ausstoß in der EU bis 2030 um 55 Prozent sinken soll. Bis 2050 soll dann eine Klima-Neutralität erreicht sein.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.