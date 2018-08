Überlegungen in der EU-Kommission, das Klimaziel der Europäischen Union bis 2030 zu erhöhen, haben geteilte Reaktionen hervorgerufen.

Bundesumweltministerin Schulze, SPD, signalisierte vorsichtige Zustimmung, betonte aber auch, die EU sei bereits jetzt auf einem guten Weg. Auch das bisherige Ziel sei anspruchsvoll. Die SPD-Politikerin Scheer sagte im Deutschlandfunk, es sei richtig, die Klimapolitik angesichts der zunehmenden Erderwärmung wieder verstärkt in den Fokus zu rücken. Von Grünen und Linkspartei kamen Forderungen, die Bundesregierung müsse sich ebenfalls für ambitioniertere Klimaziele einsetzen.



Ablehnend äußerte sich der Industrieverband BDI. Hauptgeschäftsführer Lösch sagte, es sei falsch, so zu tun, als ob Europa den Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen kompensieren könnte.



EU-Klimakommissar Canete hatte in einem Interview vorgeschlagen, dass die EU sich verpflichtet, bis 2030 die Treibhausgas-Emission um 45 Prozent zu senken. Das bisherige Ziel liegt bei 40 Prozent.