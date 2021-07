Die Ko-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, Keller, hat vor der Präsentation des Klimapakets der EU-Kommission hohe Erwartungen geäußert.

In Brüssel biete sich eine "große Chance für einen großen Schritt voran", sagte Keller im Deutschlandfunk. Angesichts von Hitzewellen, Starkregen und Unwettern bestehe bereits heute dringender Handlungsbedarf. Konkret sollten etwa ab spätestens 2030 keine neuen Verbrenner-Motoren mehr hergestellt werden dürfen. Für Unternehmen seien zudem Verschärfungen beim Handel mit Verschmutzungsrechten erforderlich. So verkauften bislang noch einzelne Firmen umsonst erhaltene Zertifikate, die sie selbst nicht brauchten, einfach weiter und machten damit Geld. Weiter forderte Keller "Ausgleichszahlungen an den Grenzen", wenn klimaschädlich im Ausland produzierte Güter in die EU importiert würden.



Die Kommission will heute ein Programm vorstellen, mit dem der Kohlendioxid-Ausstoß in der EU bis 2030 um 55 Prozent sinken soll. Bis 2050 soll eine CO2-Neutralität erreicht sein.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.