Die EU-Kommission und Italien haben ihren Streit über den italienischen Haushaltsentwurf beigelegt.

Die Brüsseler Behörde teilte mit, sie verzichte auf disziplinarische Schritte. Die Regierung in Rom habe dafür ausreichende Zugeständnisse gemacht. Allerdings betonte EU-Finanzkommissar Dombrovskis, die Einigung sei nicht ideal und biete noch keine langfristige Lösung für die wirtschaftlichen Probleme in Italien.



Der ursprüngliche Budgetentwurf hatte ein Defizit von 2,4 Prozent vorgesehen. Weil das Minus dreimal so hoch war wie ursprünglich vereinbart, hatte die Kommission die Vorlage zunächst abgelehnt. Zuletzt stellte die italienische Regierung dann in Aussicht, das Defizit auf 2,04 Prozent zu begrenzen.