Nach Streit

EU-Kommissar Thierry Breton tritt zurück. (Patrick Pleul/dpa)

"Ich trete mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Europäischer Kommissar zurück", teilte Breton in einem Brief an von der Leyen mit, den er im Onlinedienst X veröffentlichte . Von der Leyen habe Frankreich zuvor aufgefordert, für die nächste Kommission einen anderen Kandidaten vorzuschlagen.

Gegen Ende der Verhandlungen über die Verteilung der Ressorts habe die Kommissionspräsidentin vor einigen Tagen Frankreich darum gebeten, "meinen Namen zurückzuziehen - aus persönlichen Gründen, die Sie zu keinem Zeitpunkt mit mir persönlich besprochen haben". Im Gegenzug habe von der Leyen Paris "ein angeblich einflussreicheres Ressort" in der neuen Kommission angeboten.

Verhältnis gilt als angespannt

Breton war in Brüssel bislang als Binnenmarktkommissar für die Industrie- und Digitalpolitik der EU zuständig und setzte sich unter anderem für eine stärkere Regulierung großer Digitalkonzerne wie Google, Apple und Meta ein. Frankreichs Präsident Macron hatte ihn im Juli offiziell für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissar vorgeschlagen. Das Verhältnis zwischen Breton und von der Leyen galt allerdings seit langem als angespannt.

Die wiedergewählte Kommissionspräsidentin hatte von den Mitgliedsländern verlangt, je einen Mann und eine Frau für das Amt in der Kommission vorzuschlagen. Neben Frankreich hielt sich allerdings mehr als die Hälfte der 27 EU-Staaten nicht an diese Vorgabe.

Proteste gegen slowenische Kandidatin

Auf Druck von der Leyens nominierte Slowenien Anfang vergangener Woche mit der früheren Botschafterin in Deutschland, Kos, eine Frau anstelle eines Mannes nach. Die Einmischung der Kommissionschefin in Ljubljana sorgt allerdings für Proteste im slowenischen Parlament, das die Personalie Kos noch prüfen will.

Eigentlich wollte von der Leyen morgen in Straßburg alle designierten Kommissarinnen und Kommissare vorstellen. Doch angesichts der beiden offenen Personalien scheint nun ungewiss, ob sie ein vollständiges Team präsentieren kann oder lediglich die neuen inhaltlichen Zuschnitte der Portfolios.

Die Vorstellung des Personal-Tableaus war schon einmal verschoben worden. Die künftigen Ressortchefs müssen sich auch noch einer Anhörung vor dem Europaparlament stellen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.