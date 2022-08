EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni mit Bundesfinanzminister Lindner beim Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der Eurogruppe in Brüssel. (Olivier Matthys/AP/dpa)

In einem Brief an Bundesfinanzminister Lindner schreibt Gentiloni, der gegenwärtige rechtliche Rahmen lasse es nicht zu, die Mehrwertsteuer zu streichen. Alternativ könnte man die geltende Mehrwertsteuer auf mindestens fünf Prozent reduzieren oder die Umlage senken. Auch könnte die Bundesregierung die Abgabe im Nachhinein an die Verbraucher zurückzahlen oder den Gaskonzernen zugute kommen zu lassen, regte Gentiloni an.

Bundeskanzler Scholz hatte gestern betont, man wolle zusammen mit der EU-Kommission rasch Wege suchen, um die Verbraucher durch die Gasumlage nicht mehr als nötig zu belasten.

