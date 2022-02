Ein russischer Panzer in der Nähe der Grenze zur Ukraine (picture alliance/dpa/Sputnik | Sergey Pivovarov)

Schinas sagte der Zeitung "Die Welt", Schätzungen gingen von einer Größenordnung zwischen 20.000 und mehr als einer Million Flüchtenden aus. Die EU sei bereit, humanitäre Hilfe in bedeutendem Umfang zu mobilisieren und beim Zivilschutz zu helfen. Zugleich bot Schinas den EU-Staaten Hilfe bei einer Evakuierung ihrer Staatsangehörigen aus der Ukraine an. Derzeit lebten etwa 20.000 EU-Bürger in dem Land. Zudem gebe es eine beträchtliche Bevölkerungsgruppe, die ihre Wurzeln in der EU habe.

Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen Russland und der Nato wieder verschärft. Diese befürchtet angesichts des russischen Truppenaufmarsches in der Grenze zur Ukraine, dass Russland in das Nachbarland einmarschieren könnte.

Angesichts wachsender Spannungen zwischen der Nato und Russland hat die EU-Kommission den europäischen Staaten Hilfe bei der Evakder Vize-Präsident der EUKonflikt um die Ukraine

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.