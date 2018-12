EU-Industriekommissarin Bienkowska hat der Warnung deutscher Autobauer vor Arbeitsplatzverlusten durch die neuen europäischen Klimaschutzvorgaben widersprochen.

Gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sprach sie von "Weltendszenarien", an die sie nicht glaube. Die Europäische Kommission gehe davon aus, dass das Kohlendioxid-Reduktionsziel insgesamt sogar positive Arbeitsplatzeffekte haben werde. Zwar seien Jobs, die eng mit dem Verbrennungsmotor verbunden seien, in Gefahr. Nach Einschätzung Bienkowskas werden aber Plätze in anderen Sparten geschaffen.



Die EU-Institutionen hatten sich Mitte Dezember auf unerwartet strenge Grenzwerte für den CO2-Ausstoß geeinigt. Neuwagen sollen demnach bis 2030 rund 37,5 Prozent weniger CO2 ausstoßen.