Die Europäische Union stellt zusätzliche Mittel zur Bekämpfung von Ebola in der Demokratischen Republik Kongo bereit.

Der Kommissar für humanitäre Hilfe, Stylianides, sagte in Brüssel, weitere 7,2 Millionen Euro würden unter anderem in technische Expertise, Forschung und Aufklärung über das Virus in den betroffenen Regionen investiert.



Seit August wurden in dem afrikanischen Land zahlreiche Neuerkrankungen registriert. Nach EU-Angaben starben dort 150 Infizierte. Das Ebolavirus löst das Ebolafieber aus, das in bis zu 90 Prozent aller Fälle tödlich verläuft.