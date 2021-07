Die EU-Kommission hat gegen die beiden deutschen Autobauer BMW und Volkswagen Wettbewerbsstrafen in dreistelliger Millionenhöhe verhängt. BMW muss knapp 375 Millionen Euro zahlen, Volkswagen gut 500 Millionen, wie die Kommission mitteilte. Es ging um Absprachen über die Größe von Tanks für den Kraftstoffzusatz "AdBlue".

Damit sei der Wettbewerb bei der Abgasreinigung für Dieselautos eingeschränkt worden, so die EU-Kommission. In der Mitteilung heißt es, die Unternehmen hätten ihre Kartellbeteiligung eingeräumt und einem Vergleich zugestimmt.



Auch Daimler war an dem Kartell beteiligt, profitiert aber von einer Kronzeugenregelung und bleibt straffrei.

