Die EU-Kommission hat die Haushalts- und Schuldenpläne der Euro-Staaten für das kommende Jahr untersucht.

Wie in Brüssel mitgeteilt wurde, sieht sie in acht Fällen ein erhöhtes Risiko für Verstöße gegen die Vorgaben des Euro-Stabilitätspakts. Das sind Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Slowenien, Finnland, die Slowakei und Portugal. Die übrigen Staaten werden nach Einschätzung der Kommission die Vorgaben erfüllen - im Falle Estlands und Lettlands mit Einschränkungen.



Die geplanten Mehrausgaben der Großen Koalition in Deutschland im Jahr 2020 stoßen bei der EU-Kommission auf Zustimmung. Finanzkommissar Dombrovskis sagte, es sei beruhigend, dass Euro-Staaten wie Deutschland und die Niederlande ihre finanzpolitischen Spielräume nutzten, um Investitionen zu unterstützen. Es gebe allerdings Spielraum für sie, mehr zu tun.