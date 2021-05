Mit einem Aktionsplan will die EU-Kommission die Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden verringern.

Die in Brüssel vorgestellte Initiative setzt mehrere Zielmarken für das Jahr 2030. Bis dahin soll beispielsweise die Zahl der geschätzt 400.000 vorzeitigen Todesfälle aufgrund von Luftverschmutzung um mehr als die Hälfte sinken. Ein weiteres Ziel ist, die Anzahl von Ökosystemen, in denen Luftverschmutzung die Artenvielfalt bedroht, um ein Viertel zu reduzieren. Plastikmüll auf See soll um die Hälfte verringert werden. Den Angaben zufolge setzt der Aktionsplan auch auf Vorbeugung. So soll der Gebrauch von Pestiziden verringert werden. Außerdem arbeitet die EU-Kommission an Schwellenwerten für Unterwasserlärm etwa von Schifffahrt und Offshore-Bauwerken.

