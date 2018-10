Der frühere finnische Regierungschef Stubb bewirbt sich um die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Juncker.

Der 50-Jährige kündigte für den Nachmittag eine Pressekonferenz in Straßburg an. Es wird erwartet, dass er dabei offiziell seine Spitzenkandidatur für die Europäische Volkspartei bei der Europawahl erklären will. Bisher ist der deutsche EVP-Fraktionschef Weber einziger Bewerber. Offiziell ernannt werden soll der Spitzenkandidat Anfang November. Die Europawahl findet Ende Mai kommenden Jahres statt.