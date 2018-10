Der ehemalige finnische Premierminister Stubb will Nachfolger von EU-Kommissionschef Juncker werden.

Der 50-Jährige gab am Nachmittag seine Bewerbung für die Spitzenkandidatur der Europäischen Volkspartei EVP bekannt. Damit tritt er in Konkurrenz zum CSU-Europapolitiker und EVP-Fraktionschef Weber. In einem Brief an die EVP-Abgeordneten bezeichnete Stubb sich als erklärten Pro-Europäer. Er wolle Europa dazu drängen, dass Machtvakuum zu füllen, dass durch die "freiwillige Marginalisierung" der USA und Großbritanniens entstanden sei. Die EVP entscheidet Anfang November in Helsinki über ihren Spitzenkandidaten.