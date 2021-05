Die EU-Kommission hat ihren Willen bekräftigt, Barzahlungen von über 10.000 Euro in der Europäischen Union zu verbieten.

Finanzmarktkommissarin McGuinness sagte der "Süddeutschen Zeitung", die Vorschrift solle Teil eines Pakets an Gesetzesvorschlägen gegen Geldwäsche sein, das im Juli vorgestellt werde. Geplant sei auch der Aufbau einer neuen Behörde. McGuinness sprach von einem "Big Bang" für den Kampf gegen Geldwäsche. In den Mitgliedsstaaten gibt es bisher unterschiedliche Regelungen zur erlaubten Höhe von Bargeldzahlungen. Keine Obergrenze gibt es unter anderem in Deutschland. Die Grenze von 10.000 Euro hatte die EU-Kommission Anfang des Jahres in einem Diskussionspapier vorgeschlagen.

