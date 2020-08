Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben Bedenken gegen die geplante Übernahme des Fitnessuhren-Spezialisten Fitbit durch Google angemeldet.

Wie die zuständige Kommissarin Vestager mitteilte, wird dazu eine Untersuchung eingeleitet, deren Ergebnis spätestens am 9. Dezember vorliegen soll. Es geht darum zu klären, ob die Übernahme die Position von Google auf den Online-Werbemärkten weiter stärken würde. Der US-Konzern könnte die personenbezogenen Daten von Fitbit für die Schaltung zielgenauer Werbung verwenden, hieß es zur Begründung. Es müsse sichergestellt werden, dass das nicht zu einer Verzerrung des Wettbewerbs führe.



Die EU-Kommission geht davon aus, dass tragbare Fitness-Geräte in den kommenden Jahren immer intensiver genutzt werden. Dies werde mit einem exponentiellen Anstieg der durch diese Geräte generierten Daten einhergehen und Unternehmen tiefe Einblicke in Leben und Gesundheit ihrer Nutzer bieten.